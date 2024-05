Cristiano Ronaldo record pazzesco in Saudi League | macchina da gol a 39 anni

(Di martedì 28 maggio 2024)non smette di stupire. A 39leggere il suo nome legato a nuovi primati dovrebbe stupire, eppure quando si parla di CR7 certe cose sembrano ordinarie. Ma di ordinario hanno davvero poco.ha firmato il nuovodi gol dell’Arabiata: mai nessuno era riuscito a segnare 35 gol in 31 partite giocate. “In Arabiata il livello è basso“, dirà qualcuno. Vero, ma a segnare comunque oltre un gol a partita di media a 39non è cosa da tutti. CR7 ha ancora fame die vittorie e c’è da giurare che il secondo posto dietro l’Al-Hilal, squadra con la striscia di vittorie più lunga al mondo (34 vittorie consecutive), non gli abbia fatto piacere.si è tolto comunque una grande soddisfazione personale: con 35 reti in stagione è diventato capocannoniere della

