Crescono i casi di morbillo in Italia | 399 ad aprile 2024 secondo l’Iss Bassetti | In arrivo un’epidemia Bisogna prepararsi

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilè tornato ad aggirarsi prepotentemente ine in Europa. Il dato del mese dinon lascia interpretazioni rispetto a quello del 2023: 145 nuovicontro uno. Per questo motivo l’infettivologo Matteo, intervistato da Repubblica, ha provato ad alzare l’attenzione sul tema: “Finisce la scuola, i giovani vanno all’estero in vacanza, si infettano, tornano a casa e la trasmettono: è inevitabile che arrivi”.ha scritto sul proprio profilo Facebook: “La maggior parte (dei nuovi, ndr) si è verificata in persone non vaccinate, di cui tre quarti sono adolescenti e adulti. Siamo solo all’inizio di una epidemia diche crescerà ancora“. A giudicare dai dati, sembra proprio così.

