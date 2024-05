(Di martedì 28 maggio 2024) "Lastando e il rabbioso fervore militare degli occidentali comincia a dominare". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, in merito al possibile uso da parte di Kiev di missili di Paesi Nato per colpire la Russia. "Quindi dobbiamo prendere delle, rimanere fermi e continuare l'operazione militare speciale", ha aggiunto Peskov in un'intervista a Russia Today ripresa dall'agenzia Interfax. .

Le notizie di giovedì 4 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Cremlino : tra Mosca e Nato è «confronto diretto». Macron: «Nessun dubbio» che la Russia abbia nel mirino le Olimpiadi corriere

Il Cremlino ha affermato che la Russia è interessata a una situazione stabile in Georgia . Nei giorni scorsi, il governo Georgia no ha annunciato che presenterà al parlamento la tanto contestata legge sugli agenti stranieri. Cremlino : la Russia è interessata a una Georgia stabile Il portavoce del ... periodicodaily

Cremlino, 'la situazione peggiora, prenderemo misure' - cremlino, 'la situazione peggiora, prenderemo misure' - "La situazione sta peggiorando e il rabbioso fervore militare degli occidentali comincia a dominare". Lo ha detto il portavoce del cremlino, Dmitry Peskov, in merito al possibile uso da parte di Kiev ... ansa

“Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “ Non ci sono segnali che Putin voglia davvero trattare ”, dice il diplomatico americano Steven Pifer, intervistato da Fanpage.it. “E comunque gli ucraini non si fiderebbero di un cessate il fuoco che ... fanpage

La Russia deve “prendere provvedimenti” nel Mar Baltico - La Russia deve “prendere provvedimenti” nel Mar Baltico - Mosca – Il cremlino vuole inasprire le misure nel Mar Baltico ... secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale. TASSA. “La situazione nel mondo richiede un dialogo intenso per trovare vie ... toscanacalcio