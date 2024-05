Coste toscane studio sulla presenza di microplastiche nelle telline

(Di martedì 28 maggio 2024) Pisa, 28 maggio 2024 - Il FishLab dell’Università di Pisa ha condotto unodi(specie Donax trunculus) sulleda cui non emergono rischi legati al consumo di questo alimento. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, l’Università degli Studi di Messina e l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del Cnr di Messina. I ricercatori hanno esaminato cinque siti lungo la costa toscana, da Viareggio a Tirrenia, da febbraio a dicembre 2021. Nei campioni analizzati, sono stati trovati 85 frammenti riconducibili a. Successivamente, un’analisi più approfondita ha confermato la natura plastica solo per una parte di essi.

