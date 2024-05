Costa Teramana in Crisi | Stagionali Introvabili Ristoratori in Allarme

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Teramo - Sullaabruzzese e, a pochi giorni dall'inizio della stagione turistica 2024, ilanciano l': i lavoratorisono, in particolare figure qualificate come camerieri, baristi, sommelier, maitre e pizzaioli. Numerosi locali espongono cartelli "cercasi personale" senza successo. Valerio Di Mattia, presidente dell'associazione deiabruzzesi Aria e della Fipet-Confesercenti Teramo, nonché titolare di un ristorante sul lungomare di Alba Adriatica, spiega: "La carenza di personale è strutturale. Ho dovuto ridurre il numero di coperti nella mia attività. La situazione peggiora in estate". La cancellazione del reddito di cittadinanza non ha risolto il problema: "Ci sono più persone che si propongono, ma non bastano.