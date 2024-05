Così la voce di don Ciotti è stata clonata dall’Intelligenza artificiale per truffare gli ammalati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladi don Luigicon l’Intelligenzapergli. È Il Corriere della Sera, a firma di Gian Antonio Stella, a riportare la notizia dell’imbroglio architettato per spacciare per credibile una presunta cura miracolosa contro l’artrite sui social. I falsari hanno rubato ed elaborato un suo intervento dello scorso marzo ad un evento pubblico a Roma contro le mafie. Il filmato è stato quindi “doppiato” con una serie di affermazioni in cui c’erano anche frasi contro i medici, accusati di “nascondere la verità”. Il sacerdote, Fondatore del Gruppo Abele e della Rete di Libera, ieri mattina ha denunciato tutto alla Polizia postale. Sarà la magistratura a stabilire come è successo e di chi sono le responsabilità e anche a individuare le vittime del raggiro.