Cosa vuol dire lo slogan All eyes on Rafah

(Di martedì 28 maggio 2024) “Allon” è una frase che, negli ultimi tempi, stiamo trovando sempre più frequentemente sui social. Sotto ogni post, video, che sia su TikTok o su Instagram, gli utenti commentano con questa frase. Si tratta di un riferimento a ciò che sta accadendo a, città palestinese situata nel Sud della striscia di Gaza, vittima di un raid La frase “Allon” , tutti gli occhi su, ha guadagnato slancio negli ultimi mesi e rappresenta un appello globale all’azione, che chiede alle persone di prestare attenzione agli attacchi contro la città: l’espressione è tipicamente usata sulle piattaforme social per attirare l’attenzione sulle atrocità che potrebbero verificarsi nella parte sud della Striscia. In particolare, anei mesi scorsi si sono rifugiate oltre un milione di persone, dato che nelle altre zone della Striscia imperversavano i combattimenti.

