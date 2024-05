(Di martedì 28 maggio 2024) La piccola di 8 anni èda casa nelsabato sera, poco dopo essere andata a letto vestita: forse è con lain. È stata la donna, 36enne italiana, a portarla via con sé, come confermato a Fanpage.it: accusata col marito e il figlio 17enne di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, probabilmente avrebbe agito nel timore di perdere la figlia. .

Cosa sappiamo del caso della bimba sparita nel Chietino: potrebbe trovarsi in Germania con la madre - Cosa sappiamo del caso della bimba sparita nel chietino: potrebbe trovarsi in Germania con la madre - La piccola di 8 anni è sparita da casa nel chietino sabato sera, poco dopo essere andata a letto vestita: forse è con la madre in Germania. È stata la donna, 36enne italiana, a portarla via con sé, ... fanpage

Bimba di 8 anni scomparsa a San Giovanni Teatino, l'appello della nonna per ritrovarla: «Torna a casa siamo preoccupati» - Bimba di 8 anni scomparsa a San Giovanni Teatino, l'appello della nonna per ritrovarla: «Torna a casa siamo preoccupati» - Di Rosalba Emiliozzi Nonna Giuseppina, 72 anni, di San Giovanni Teatino, in provincia di Cheiti, è molto preoccupata per la sparizione della nipotina di 8 anni. «Spero stia bene e che torni a casa pre ... informazione

Bambina di otto anni scomparsa da casa degli zii, paura a San Giovanni Teatino (Chieti): è in fuga con un parente - Bambina di otto anni scomparsa da casa degli zii, paura a San Giovanni Teatino (Chieti): è in fuga con un parente - Bambina di 8 anni sparita da casa degli zii. Ore di paura a San Giovanni Teatino (Chieti). La piccola era stata tolta ai genitori, arrestati per armi e droga, e affidata dal Tribunale a una comunità. informazione