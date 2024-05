Corteo pro Palestina occupa la stazione di Bologna traffico ferroviario interrotto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Alladi, i Giovani palestinesi hannoto i binari in segno di protesta contro la strage di Rafah dovuta a un raid israeliano. Circa 1.500 manifestanti hanno preso possesso dei primi quattro binari, scandendo slogan come "se non cambierà, Intifada sarà". Attualmente, gli attivisti continuano are i binari, intonando cori in arabo a sostegno della causa palestinese. La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 19.20, secondo il sito "ViaggiaTreno". I ritardi segnalati arrivano fino a 70 minuti. Tuttavia, la linea Alta Velocità, che passa attraverso lasotterranea, non ha subito interruzioni.