Corteo pro Palestina a Firenze 6 indagati per gli scontri di febbraio con la polizia

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Sono in corso alcune perquisizioni da parte dellanei confronti di manifestanti che il 23scorso, a, nel tentativo di raggiungere il Consolato Usa, deviando dal percorso prestabilito del, si scontrarono con un cordone delle forze dell'ordine posto a presidio della sede americana. Secondo quanto si apprende ci sarebbero sei, tra studenti ed esponenti del movimento sindacale dei Cobas. Nel corso dei tafferugli una ragazza rimase ferita. Gli, contemporanei a quelli avvenuti a Pisa, fecero molto clamore e accesero un dibattito sul comportamento delle forze dell'ordine. Ma la visione delle telecamere cittadine, nell'ambito dell'indagine della procura, porto' alle denunce nei confronti dei manifestanti che non avrebbero rispettato le prescrizioni imposte sul percorso, autorizzato a transitare fino a piazza Ognissanti e non al Consolato Usa.

