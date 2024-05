Corteo pro Palestina a Bologna manifestanti occupano binari della stazione | circolazione sospesa

A un certo punto sono comparsi pure uomini con la gonna. Amici globalizzati assicurano: “In certi quartieri di Londra è normale”, “sì, anche a Berlino siamo abituati”. Ma qui non siamo a Londra o a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti ilfoglio

Bologna , 28 maggio 2024 - Il Corteo per protestare contro il massacro di Rafah e dare sostegno alla Palestina è partito da piazza XX Settembre, ma poco dopo i manifestanti hanno deviato verso la stazione occupando i binari . Sono diverse centinaia le persone che stanno partecipando alla protesta al ... ilrestodelcarlino

Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della stazione Centrale di Bologna . A quanto si è appreso l'occupazione riguarda i binari che... ilmessaggero

Bologna, protesta pro-Palestina in stazione: centinaia di manifestanti occupano i binari, treni sospesi - bologna, protesta pro-palestina in stazione: centinaia di manifestanti occupano i binari, treni sospesi - Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di bologna. A quanto si è appreso l'occupazione riguarda i binari ... ilmessaggero

Protesta dei palestinesi alla stazione di Bologna: circolazione sospesa - Protesta dei palestinesi alla stazione di bologna: circolazione sospesa - (ANSA) - bologna, 28 MAG - Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di bologna. A quanto si è appreso l'occupazione riguarda ... gazzettadiparma

Protesta palestinesi stazione Bologna,sospesa circolazione - Protesta palestinesi stazione bologna,sospesa circolazione - Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di bologna. A quanto si è appreso l'occupazione riguarda i binari che vanno dal prim ... ansa