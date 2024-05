Corso Osservatori oggi gli esami a Coverciano | il tema delle due prove

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Giornata importante a: questa mattina si sono infatti ritrovati nell’aula magna del Centro Tecnico Federale gli allievi che lo saprile hanno seguito ilper Osservatore, per sostenere lefinali del loro perdidattico. Gli allievi dovranno sostenere due: la prima consiste nella relazione su un calciatore partendo dalla visione di una partita e la seconda è il monitoraggio di una nazione, ovvero simulando il processo di scouting per un club all’interno di un Paese. Per la prima volta questoper Osservatore ha aumentato l’offerta didattica a 80 ore di lezione: oltre alle ‘canoniche’ 72 ore in aula, infatti, gli allievi hanno potuto seguire anche altre otto ore on-line Le parole del coordinatore del“Questoha valorizzato la tradizione, di quella che è stata l’offerta didattica fino a questa stagione, ma puntando anche sull’innovazione, in un settore decisivo e in continua evoluzione come quello dello scouting” ha sottolineato Antonio Tramontano, che proprio con questa ‘classe’ ha intrapreso il ruolo di coordinatore del