Corso di formazione al femminile Lezioni all’interno dell’azienda

(Di martedì 28 maggio 2024) ORTIGNANO RAGGIOLO Si è conclusa con successo la prima esperienza formativacasentinese Miniconf, un’opportunità per orientare e specializzare gli studenti nel mondo del lavoro, ma anche conoscere il territorio con visite ed escursioni guidate. Fondata nel 1973 dall’attuale presidente e cavaliere del lavoro Giovanni Basagni, l’azienda di Ortignano Raggiolo, leader nel settore dell’abbigliamento da zero a sedici anni, è riuscita ad ottenere una visibilità internazionale, mantenendo salde le radici nel proprio contesto locale. Miniconf che ha festeggiato lo sanno mezzo secolo di attività, da sempre porta avanti progetti che vedono al centro le persone e il legame con il territorio, cuore pulsante. Aldi, ideato e organizzatodello stabilimento, hanno partecipato otto ragazze, provenienti da varie parti d’Italia, una delle quali Francesca Venturi è stata inserita nell’ufficio progettazione per uno stage di tre mesi, recentemente rinnovato.

