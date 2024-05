Corsa elettorale a destra sui balneari la Lega prova a scavalcare FdI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) La difesa della lobby deivede da sempre compatto tutto il centro. Ma perché la, lunedì, non si sia espressa sulla mossa del partito della premier Giorgia Meloni lo abbiamo capito soltanto oggi. FdI ha chiesto alla Camera di sollevare davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione, perché a suo dire il Consiglio di Stato ha “invaso” la sfera legislativa del Parlamento con la sua ultima sentenza sulle concessioni. Se il partito di via Bellerio non aveva detto una parola è perché non voleva sfilare sotto la bandiera dei suoi alleati in un campo – la difesa dei privilegi dei signori degli ombrelloni – che da sempre lo vede impegnato in prima fila. La proposta dellaDa qui la decisione di presentare, oggi, un emendamento al decreto legge Coesione in cui chiede “di riconoscere l’esito della mappatura del territorio costiero effettuato dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio, che ha individuato le aree disponibili per lo sviluppo dei servizi turistici ricreativi e sportivi secondo criteri quantitativi e qualitativi”.