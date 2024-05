Corsa e solidarietà Sabato torna il memorial Cristiano Benedetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)il, quest’anno giunto alla decima edizione, evento in ricordo del giovane chiesinese, deceduto in un incidente stradale a soli 38 anni il giorno il 9 novembre del 2014. Da allora alla memoria del giovane la famiglia, i tanti amici e l’associazione "Avventura Democratica" e grazie al supporto di volontari e aziende del territorio, viene organizzata a Chiesina Uzzanese una marcia non competitiva, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. La manifestazione si terrà1 giugno e quest’anno sarà anche valido per il 47esimo trofeo podistico Lucchese 2024. "Non sono materialmente con voi - si legge nel volantino del- ma in una dimensione parallela assieme ai tanti miei amici angeli.