Corriere dello Sport – addio alla Lazio più vicino

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 15:33:42 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: ROMA – Luis Alberto è partito ieri mattina, è a Siviglia. Niente passerella in campo domenica sera, solo a fine serata. Tudor l’ha lasciato in panchina, non gli ha concesso l’ultima apparizione, neppure un minuto. Il segno della divisione. Erano arrivati subitorottura, neppure l’avanzamentospagnoloporta aveva generato feeling tra i due. Il Mago è stato inneggiato e salutato dNord, aspetta il via per raggiungere Doha e firmare. Ha l’accordo con l’Al-Duhail e si starebbe sbloccando l’operazione con la. Lotito,fine, dovrebbe concedere il nullaosta allo spagnolo. L’ultimatum dei qatarioti, l’offerta scritta da 11 milioni, è scaduto domenica.

