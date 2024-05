Corridoi umanitari per migranti e visti più semplici le richieste di Open Arms ai candidati

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 28 maggio 2024) Semplificare le procedure per i, creare piùe rimettere al centro i diritti umani. Sono alcune dellefatte daalle candidate e aidei partiti in corsa per i seggi del Parlamento di Strasburgo. La Ong, da anni attiva nel Mediterraneo centrale.