Corridoi umanitari atterrano a Fiumicino 49 rifugiati siriani

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024- Giovedì 30 maggio arriveranno a, con un volo provenienti da Beirut, 49, di cui circa la metà sono minori, che hanno vissuto a lungo nei campi profughi libanesi nella valle della Bekaa, nella regione dell’Akkar e in alloggi precari alla periferia di Beirut. Il loro arrivo in Italia – in un momento difficile per il Libano anche a causa del vicino conflitto tra Israele e Hamas – è reso possibile grazie aipromossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo in Italia, solo da questo paese, quasi 3mila persone. Complessivamente in Europa con isono giunti circa 7.