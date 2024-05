Corea del Nord | fallito il lancio del satellite spia

Il Giappone ha il J-Alert, il sistema di allerta in seguito all' ipotesi che la Corea del Nord abbia lanciato il suo razzo per mandare in orbita un satellite. Lo riferisce la Kyodo, secondo cui è stato emesso un ordine di evacuazione per i residenti della prefettura di Okinawa. Il sistema di allarme ... quotidiano

Corea del Nord, fallito il lancio di un razzo satellite: sospetto problema al motore - corea del Nord, fallito il lancio di un razzo satellite: sospetto problema al motore - Il satellite lanciato dalla corea del Nord è esploso poco dopo il decollo a causa di un sospetto problema al motore ... notizie

Coreia do Norte não lança foguete satélite devido a suspeita de problema no motor - Coreia do Norte não lança foguete satélite devido a suspeita de problema no motor - Il satellite lanciato dalla corea del Nord è esploso poco dopo il decollo a causa di un sospetto problema al motore ... notizie

Corea del Nord lancia missile balistico con l’obiettivo di mettere in orbita un nuovo satellite - corea del Nord lancia missile balistico con l’obiettivo di mettere in orbita un nuovo satellite - Pyongyang ha lanciato un razzo destinato a mettere in orbita un nuovo satellite, un’azione che ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale. Il Giappone, in risposta, aveva emesso un avviso di ... aerospacecue