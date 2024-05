Coppa Italia niente più ‘rischio’ di Inter-Bologna | svolta storica!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelladella stagione che si è appena conclusa, per l’sono stati fatali i tempi supplementari disputati a San Siro contro il, che ha rimontato la rete di Carlos Augusto. Un rischio che non si ripeterà con il nuovo regolamento della competizione.– Il rischio di unbis agli ottavi di finale della prossimaè scongiurato. Arriva infatti unanel regolamento per la competizione, dopo che ieri la Lega Serie A ha reso note le modalità di definizione del tabellone. Stando a quanto si legge, le sfide di ottavi e quarti di finale, infatti, in caso di parità, prevedono direttamente l’accesso ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari. Che, appunto, hanno decretato la scorsa stagione l’eliminazione dei nerazzurri con la rimonta dei felsinei al gol di Carlos Augusto.