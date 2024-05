Coppa Italia Eccellenza Brilla la prima squadra dell’Ascoli femminile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Una delle pochissime note liete di questa stagione del Picchio resta quella legata ai risultati della. Il percorso della ‘rosa’prosegue a gonfie vele nella fase a gironi della. Le bianconere si sono aggiudicate anche il secondo incontro, battendo 2-1 (reti di Nepi e Cerqueti) il Vivi Altotevere Sansepolcro, restando al primo posto in classifica a punteggio pieno dopo l’altro successo precedentemente ottenuto contro l’Academy Sabates per 4-1. L’under 14 maschile di Bonfiglio invece ha chiuso al quarto posto nel 12esimo torneo dell’Infiorata, andato in scena a Paduli. Dopo aver superato il girone, l’Ascoli è finito ko 3-2 contro l’Accademia Azzurri di Frosinone in semifinale. Nella successiva finalina per il terzo posto è poi arrivata un’altra sconfitta, stavolta per 4-1, contro il Pescara.