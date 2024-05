Coop Brodolini Mossini nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) COMACCHIO L’assemblea dei soci dierativa, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale dell’Emilia-Romagna e del Veneto, ha nominato ieri unconsiglio di amministrazione composto da tredici membri e presieduto da Valerio, che subentra a Enrico Strambini. Strambini, dopo sei anni alla guida dellaerativa, rimarrà nel suo organico. È stata invece confermata, per il ruolo di vice, Silvia Bertelli. Il neo nominatoValerio, classe 1977, laureato in Ingegneria all’Università di Ferrara, lavora indal 2007 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito tecnico e gestionale. È membro del consiglio di amministrazione dal 2009. "Ringrazio sentitamente ile i consiglieri uscenti per i risultati raggiunti e i componenti delCdA per la fiducia a me accordata – ha subito dichiarato, non appena eletto –.