Conte verso il Napoli? Parla Ciro Ferrara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Al Circolo Canottieri, in occasione dell’evento ‘Capitani per sempre’,hato ai microfoni dei media presenti, tra i quali Teleclubitalia. Di seguito alcune dichiarazioni dell’ex difensore. “Farò parte dello staff di Antonio? Ho già chiarito la mia posizione, non ho altro da aggiungere. Questa è una notizia che è venuta fuori da un vostro collega, che tra l’altro mi conosce e non mi ha chiamato, mi sono meravigliato di tutto ciò”. Lo staff di Antonio… Mi è dispiaciuto essere coinvolto, perché Antonioha un suo staff e questa storia non aveva assolutamente nessun senso. Mi dispiace, o è stato informato male, la sua informazione è completamente errata.al? Mi sembra che siamo ai momenti decisivi.