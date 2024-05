Conte si sbilancia, arriva l’ok per Buongiorno in difesa - conte si sbilancia, arriva l’ok per Buongiorno in difesa - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - conte si sbilancia, arriva l'ok per Buongiorno in difesa L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulle ambizioni ... forzazzurri

IL FLASH - Rosa Petrazzuolo su "NM": "Napoli, è tempo di rialzarsi!" - IL FLASH - Rosa Petrazzuolo su "NM": "Napoli, è tempo di rialzarsi!" - Circolano tanti nomi, la piazza partenopea si entusiasma per quello di Antonio conte, ADL proprio ieri ha ribadito al ... Il patron azzurro non si sbilancia, la tifoseria freme. E' un momento cruciale ... napolimagazine

Cerchione: "Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli entro giovedì" (VIDEO) - Cerchione: "conte sarà il nuovo allenatore del Napoli entro giovedì" (VIDEO) - Antonio conte è il nome in prima fila per la panchina del Napoli, il giornalista Luca Cerchione si sbilancia con una previsione. areanapoli