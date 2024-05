Conte pronte le bozze di contratto per il Napoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Per Antonioalsembrerebbe mancare pochissimo, con Ciro Venerato – giornalista Rai – che ha confermato come ci sia già una bozza diper l’ex commissario tecnico della nazionale italiana Ilsi avvicina ad avere il suo nuovo tecnico per la prossima stagione. Antonioè in pole e attualmente sarebbe L'articolo .

Conte al Napoli? L’all in di De Laurentiis Premessa doverosa. Antonio Conte non è ancora L’all enatore del Napoli. Gli addetti al settore convergono nel dire che le trattative con i partenopei siano in fase avanzata e che i punti da dirimere siano relativi alla durata del contratto (il club ... ilnapolista

Tempo di lettura: < 1 minutoSono giorni decisivi per l’arrivo a Napoli di Antonio Conte . Il presidente De Laurentiis ha dato il via libera alla chiusura della trattativa con l’ex ct azzurro, cui è stato offerto un contratto di tre anni a circa 7 milioni a stagione più bonus per un totale che ... anteprima24

Pedullà: "Napoli: Lukaku e gli intrecci con Conte. Faccio una previsione sul belga" - Pedullà: "napoli: Lukaku e gli intrecci con conte. Faccio una previsione sul belga" - Antonio conte, con ogni probabilità, approderà al napoli a breve. Che squadra potrebbe avere il mister salentino Ne ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà attraverso i suoi canali social: "Appare ... areanapoli

Conte-Napoli, Moretto: "Da chiarire e sistemare alcuni punti tra cui i diritti d'immagine" - conte-napoli, Moretto: "Da chiarire e sistemare alcuni punti tra cui i diritti d'immagine" - Matteo Moretto, giornalista ed esperti di mercato di Relevo, ha riferito in un post sui social gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il napoli e Antonio conte. tuttonapoli

De Paola: “Conte-Napoli Per me non ci siamo, non può puntare ancora su Lukaku” - De Paola: “conte-napoli Per me non ci siamo, non può puntare ancora su Lukaku” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del probabile passaggio di Antonio conte al napoli ... fcinter1908