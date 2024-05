Conte | Non punto a Chigi Il duello? Era illegittimo Schlein così aiuta Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) Giura di non puntare a palazzo. Né di avere ingaggiato le primarie contro Ellyper guidare la sinistra. Il leader del M5s, Giuseppe, non ci sta. «Chi si candida e inganna gli elettori sono Giorgiae la leader del Pd», racconta a Il Tempo. E, mentre gira in lungo e in largo l'Italia, rilancia il reddito di cittadinanza e denuncia il clima da terza guerra mondiale, proprio non ci sta a fare la parte del rosicone, quello che avrebbe mosso mari e monti per far saltare il, solo perché teme per il risultato nelle urne: «Erae proprio non mi aspettavo che Elly, che denuncia Telesi prestasse a questo giochetto».Lei, come Salvini, non si candida alle europee. Ufficialmente perché non potrebbe tenersi il seggio, secondo il Pd perché teme il confronto diretto con Elly