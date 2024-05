Conte-Napoli De Laurentiis vuole chiudere per il 2 giugno poi presentazione in grande stile Repubblica

De Laurentiis vuole chiudere l’accordo con Antonio Conte per la panchina del Napoli entro il 2 Giugno, per poi organizzare la Presentazione in Grande Stile. L’edizione online di Repubblica si sofferma sulla trattativa fra Antonio Conte e il Napoli per la panchina azzurra, rivelando l’obiettivo del ... napolipiu

Calciomercato Milan, dopo Antonio Conte il Napoli di Aurelio De Laurentiis non si ferma: tutto sull’ex Inter Romelu Lukaku. La situazione Calciomercato Milan, dopo Antonio Conte il Napoli vuole anche Romelu Lukaku. Il punto View this post on Instagram A ... dailymilan