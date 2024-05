(Di martedì 28 maggio 2024) Devola aper un incontro decisivo con gli emissari di Antonio. L’obiettivo è trovareper portare l’allenatore sulla panchina del. Ore decisive per il futuro dele per la scelta del prossimo allenatore. Antoniorimane la prima scelta del presidente Aurelio De, ma non c’è ancora un accordo tra le parti, che provano a trattare esubito. In questosto, arrivano aggiornamenti decisivi sulla trattativa dal quotidiano Il Mattino. Secondo quanto riportato, Deha organizzato un vero e proprio, volando sull’isola spagnola insieme al figlio, al genero e agli altri suoi collaboratori più stretti. L’obiettivo è incontrare gli emissari di Antonioper accelerare sulla trattativa e trovare finalmente un’intesa.

Conte-Napoli, blitz di De Laurentiis a Ibiza per chiudere l’accordo - Conte-Napoli, blitz di De laurentiis a ibiza per chiudere l’accordo - De laurentiis vola a ibiza per un incontro decisivo con gli emissari di Antonio Conte. L'obiettivo è trovare l'accordo definitivo. napolipiu

Napoli, 200 milioni di motivi per Conte: De Laurentiis promette un mercato super - Napoli, 200 milioni di motivi per Conte: De laurentiis promette un mercato super - Mentre si intensificano i contatti con il tecnico per trovare una quadra su ingaggio e collaboratori, il presidente è pronto a mettere a disposizione ... sportmediaset.mediaset

Napoli, Di Lorenzo si allontana: la Juventus sonda il terreno - Napoli, Di Lorenzo si allontana: la Juventus sonda il terreno - Le ultime dichiarazioni dell'agente di Giovanni Di Lorenzo hanno fatto intendere una rottura tra il calciatore ed il Napoli, parole che hanno portato i tifosi ... footballnews24