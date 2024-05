Conte in Liguria c' è un modello di capitalismo infetto

(Di martedì 28 maggio 2024) "Inc'è undiche noi respingiamo con forza". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppenel corso della presentazione a Palazzo Madama del libro di Mario Turco "La strada giusta". "E' una forma disu base relazionale. Che tipo diè? E' quello di chi si procaccia la proroga delle concessioni edilizie e urbanistiche sulla base di incontri privati in luoghi privati senza trasparenza dei processi decisionali e democratici e, in cambio, finanzia le campagne elettorali", aggiunge. .

