Conte il suo staff ha già preso contatto con i calciatori del Napoli Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2024) Antonionon è ancora arrivato sulla panchina dele già si affrontano i temi più disparati su come sarà il suo gioco e quali saranno cidella sua rosa. Intanto però Manna e il tecnico lavorano alla definizione del contratto che lo legherà in azzurro per tre anni, ci vorrà tempo perché i contratti di De Laurentiis richiedono sempre tempo. Eppure, scrive il Corriere dello Sport, sembra cheee il suonon vedano l’ora di mettersi al lavoro, tanto che alcuni membri hanno già contattato idel“C’è da limare qualcosa negli accordi relativi al suo. Comunque già piuttosto attivo: pare che qualche membro della squadra disi sia già messo inin maniera informale con alcuni giocatori del