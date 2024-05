Conte il Milan non lo ha mai valutato perché ReBird vuole un allenatore straniero Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Napoli si appresta a chiudere il contratto con Antonioper la panchina azzurra. Il sì non c’è ancora, ma è solo questione di tempo. Intanto però sulladello sport si ragiona sui motivi che hanno portato il tecnico ad accettare il Napoli e tra questi c’è sicuramente la necessità di rimettersi in gioco dopo l’anno sabbatico “In Serie A, tre delle prime cinque classificate cambieranno panchina, quindi si poteva prevedere che con un simile rimescolamento nelle zone alte rientrasse uno degli ultimi tecnici scudettati. D’altronde, proviamo a metterci nei panni di: per uno iperattivo come lui, un altro anno sabbatico rischierebbe di diventare difficile da trascorrere”. Ma a chi potrà dare fastidio il ritorno diin Serie A e soprattuto alla guida del Napoli? Lamette in rassegna le big che sono in procinto di cambiare tecnico e solo ilpotrebbe avere dei rammarichi in questo senso “Antonio non è mai entrato tra le tentazioni del Diavolo dopo che la proprietà, da Gerry Cardinale in giù, ha deciso di separarsi dal tecnico dell’ultimo tricolore.