Conte fa il pavone | la gente mi ama più della Meloni Poi lo scontro in aula con Messina FdI

(Di martedì 28 maggio 2024) Giuseppenon sa più cosa inventarsi. La giornata era iniziata con un’intervista al Foglio in cui il capo del M5S faceva la ruota: “Sento affetto attorno a me, lami abbraccia”. E ancora: “Finora mi sono solo riscaldato, il bello viene adesso”. E’ seguito infatti uno show alla Camera sul conflitto di interessi. Un vecchio cavallo di battaglia rispolverato dal M5S in questa campagna elettorale per accaparrarsi i votisinistra.si è opposto con toni da tribuno a trasformare una proposta di legge sul conflitto di interessi in una legge delega al governo. Questo – ha detto – “non significa altro che buttare la palla in tribuna e non farne niente e allora diteci chiaramente se questo e’ un anticipo, un antipasto di premierato perché parliamo di proposte in quota opposizione che invece vengono sistematicamente affossate non in un dibattito parlamentare ma per iniziativa del governo.