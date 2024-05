Dopo Pioli, il Milan appare destinato a prendere un altro allenatore con un passato nell’Inter. Che però non sarà Conte , il quale col passare dei giorni si allontana sempre più. Raimondi, su Sport Mediaset, fa i nomi. SI CAMBIA – Nelle scorse settimane sembrava che Julen Lopetegui fosse destinato ... inter-news

Per il Telegraph sta emergendo una tendenza nel calcio europeo. “Una nuova generazione di proprietari di club preferisce una nuova generazione di manager“. In altri termini, superato il modello del manager alla Ferguson, adesso i club della Premier vogliono allenatori che si concentrino ... ilnapolista

Conte e Mourinho non sono più da top club: oggi le società vogliono allenatori che possono controllare - conte e Mourinho non sono più da top club: oggi le società vogliono allenatori che possono controllare - C`era una volta il `manager` e `l`aziendalista`. Perchè sì, le due macro categorie nel mondo degli allenatori, fino a qualche tempo fa, erano in sostanza queste. calciomercato

Conte nuovo allenatore del Napoli: ecco la data del possibile annuncio - conte nuovo allenatore del Napoli: ecco la data del possibile annuncio - L’attesa per l’arrivo di Antonio conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere finalmente giunta al termine. Nonostante le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che parlava di 10 giorni ... napolipiu

Napoli impazzita: è Antonio Conte il desiderio per la panchina - Napoli impazzita: è Antonio conte il desiderio per la panchina - Il tecnico leccese è già amatissimo tra i napoletani che intanto hanno preso d'assalto il suo profilo Instagram ... pianetalecce