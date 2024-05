Conte dovrà chiarire nel contratto che i De Laurentiis non possono entrare nello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2024) Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, dove ha parlato della rivoluzione in casa Napoli e dell’arrivo di. Le parole del giornalista: «Il Napoli ha ancora una buona squadra, che non si è dissolta dopo lo Scudetto. Ci sono problemi e malumori da risolvere,può ricompattare tutti attorno a sé come fece Spalletti. Rivoluzionare questa rosa sarebbe sbagliato, sulla carta è seconda solo all’Inter. È una squadra che così come sta è già competitiva per il titolo». De Paola: «Situazione con Di Lorenzo?può dare serenità» Sulla situazione di Di Lorenzo: «Dietrofront Di Lorenzo con? Bisogna capire le reali motivazioni dietro il suo malumore. Se sono soltanto di sintonia con la squadra,può mettere voce e dare serenità.