Conte dice che non vuole tornare a Chigi e sul duello tv attacca | “Non me l’aspettavo da Schlein”

(Di martedì 28 maggio 2024) Giuseppenona Palazzo, almeno per il momento. "Non è la mia ambizione",. Il leader torna anche sultv Meloni-Schlein annullato dopo il parere dell'Agcom. "Non mi aspettavo che Schlein si prestasse a questo giochetto". E sul futuro del M5S in Ue annuncia: "Ci sarà una sorpresa. Andremo nell'area progressista". .

Nuovo pericolo per l’incolumità di Ilaria Salis in Ungheria : il giudice pubblica l’indirizzo dove la donna sconta gli arresti domiciliari . Pericolo per l’incolumità di Ilaria Salis in Ungheria (credits @Eunews) – Ilcorrieredellacitta.com Ilaria Salis ha iniziato gli arresti domiciliari in Ungheria . ... ilcorrieredellacitta

Napoli, inizia il Conte alla rovescia: il ruolo di Manna nella trattativa - Napoli, inizia il conte alla rovescia: il ruolo di Manna nella trattativa - Oltre ogni limite. Aurelio De Laurentiis ha deciso di spingersi veramente oltre rispetto a quanto mai abbia fatto per la SSC Napoli. Il presidente del club partenopeo, alla ricerca di un allenatore pe ... informazione

ADL: "Conte Non posso dire nulla, prossimi 10 giorni decisivi. Non deve vincere il tifo...!", Juan Jesus: "Mia carriera pulita, mentre Acerbi..." - ADL: "conte Non posso dire nulla, prossimi 10 giorni decisivi. Non deve vincere il tifo...!", Juan Jesus: "Mia carriera pulita, mentre Acerbi..." - “L'Italia è un Paese razzista” È questo il tema del convegno che si terrà oggi, lunedì 27 maggio, alle ore 10:30 al centro congressi Jambo ... tuttonapoli

Ziliani: "Conte-Napoli In Serie A ci sono altre due bombe pronte ad esplodere" - Ziliani: "conte-Napoli In Serie A ci sono altre due bombe pronte ad esplodere" - In un articolo su Substack il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha lanciato alcune indiscrezioni sulla prossima estate. areanapoli