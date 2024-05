Conte al Napoli Ultim’ora Sky | Accordo in Vista la decisione su Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 28 maggio 2024) Antonioè sempre più vicino alla panchina del. L’potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il tecnico ha già scelto Dicome capitano.al, tutto in pochi giorni. Arrivano le ultimissime indiscrezioni da Sky su Antonioe il prossimo allenatore del. Un momento decisivo ora per il presidente De Laurentiis che in questi giorni chiave dovrà trovare l’definitivo con l’ex ct della Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, nonostante De Laurentiis abbia parlato di 10 giorni per l’annuncio, l’intesa potrebbe arrivare in tempi molto più brevi. I legali delle parti sono infatti già al lavoro e potrebbero bastare pochi giorni per raggiungere l’su un triennale dicon il