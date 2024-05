Conte al Napoli tutte le notizie e gli aggiornamenti Live

(Di martedì 28 maggio 2024) Antonioè sempre più vicino aa diventare il nuovo allenatore del. Tutti gliin tempo reale sulla trattativa. La trattativa per portare Antoniosulla panchina delentra nel vivo. Ore e giorni decisivi per l’arrivo in azzurro dell’ex ct della Nazionale italiana. Il presidente Aurelio De Laurentiis è appena partito per Ibiza, dove incontrerà gli emissari dell’allenatore per provare a chiudere l’accordo definitivo. Segui con noi tutti gliin tempo reale sulla trattativa infuocata trae il: Aggiornamento, De Laurentiis a Ibiza per chiudere la trattativa Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe inviato un’offerta contrattuale triennale a, con un De Laurentiis ha organizzato un vero e proprio blitz a Ibiza, volando sull’isola spagnola insieme al figlio, al genero e agli altri suoi collaboratori più stretti.

Si intensificano i contatti con Antonio Conte. Il Napoli è pronto a mettere a disposizione del tecnico un budget monstre per il mercato , complici alcune uscite già messe in conto Antonio Conte è il nome caldo delle ultime ore in casa Napoli, per quanto riguarda la questione allenatore. Il tecnico ... spazionapoli

Gazzetta: "ADL bluffa, ma un contratto così non si è mai visto nel Napoli" - Gazzetta: "ADL bluffa, ma un contratto così non si è mai visto nel napoli" - “Un contratto così, non si è mai visto nella storia del club”. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport in riferimento all'arrivo ormai imminente di conte ... tuttonapoli

SKY - Marchetti: "Conte è la medicina giusta per risollevare l'ambiente del Napoli" - SKY - Marchetti: "conte è la medicina giusta per risollevare l'ambiente del napoli" - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “conte rappresenta la medicina giusta per risollevare ambiente e squadra dopo una stagione a ... napolimagazine

Sky, Marchetti svela: "Conte L'attesa non è per le cifre, ma per altri 2 motivi" - Sky, Marchetti svela: "conte L'attesa non è per le cifre, ma per altri 2 motivi" - Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul futuro della panchina del napoli ... tuttonapoli