Conte al Napoli | Lo Staff Già in Contatto con i Giocatori Azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 28 maggio 2024) Antonioè vicinissimo alla panchina del. Mentre la trattativa entra nel vivo, emerge un retroscena: i membri del suoavrebbero già contattato alcunipartenopei. Mentre la trattativa per portare Antoniosulla panchina delentra nel vivo, emergono interessanti retroscene sul possibile arrivo del tecnico salentino all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lodell’ex ct della Nazionale avrebbe già iniziato a muoversi, contattando in via informale alcunidella rosa azzurra. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di risollevare il morale della piazza partenopea dopo un’annata decisamente negativa. Per farlo, il patron delha scelto un profilo di grande spessore come quello di, sicuramente molto gradito ai tifosi