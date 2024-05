Conte al Napoli | Gli avvocati hanno Iniziato la Revisione dei Contratti

(Di martedì 28 maggio 2024) Fabrizio Romano rivela che glistanno lavorando alladeiper portare Antonioala cifre record per il club. Antonioè sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, glidel club partenopeo e l’entourage del tecnico lecceseoggi ladeiper definire l’accordo che porteràsulla panchina azzurra.: Le ultime di Romano “Si continua a lavorare per Antonioal, è sempre più vicino. Glidele l’entourage dioggi ladei“, ha scritto Romano su X (ex Twitter). L’esperto di mercato ha confermato che la durata del contratto sarà fino al giugno 2027, ma restano ancora alcuni punti da discutere e risolvere, tra cui i diritti di immagine.

