Conte a Firenze Dalla sanità alla guerra il leader 5 Stelle a ruota libera | Riconoscere lo stato di Palestina

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Dal palco del teatro Niccolini a, ildel Movimento 5Giuseppeprosegue la sua campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee. Tanti i temi trattati, tutti di portata nazionale., l’ex premier parla a. "Abbiamo avuto un governo codardo che per tre volte all'Onu si è astenuto sulle risoluzioni per la. Serve un immediato cessate il fuoco, ela, dobbiamo insistere per due popoli due stati. Prendiamo un grande impegno, tutti i nostri candidati all'Europarlamento si impegnano per cinque anni ad essere sempre e comunque costruttori di pace in ogni atto e votazione, ha detto. Aggiungendo di “non sentirsi rappresentato da questo Governo”.