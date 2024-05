Consulta dello sport L’organo d’indirizzo pronto al battesimo | Promozione al centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Della sua nascita ufficiale se ne parla dalla campagna elettorale per le amministrative di due anni fa, uno dei punti di forza portati avanti dall’attuale maggioranza: far partire lacomunale, ovvero dotare la città di un organo collegiale con all’interno enti diiva, associazioni, società, scuole e istituzioni per dare un indirizzo, non vincolante, e delle linee guida per sviluppare temi legati all’impiantistica, alladel buon vivere, alla diffusione di nuove discipline negli istituti scolastici e molto altro. Dopo i tempi tecnici per avviare tutto l’iter, l’approvazione a maggioranza della sua nascita a fine ottobrescorso anno (il consiglio comunale ha approvato con 17 voti favorevoli e 12 contrari, ovvero tutta l’opposizione), siamo finalmente pronti per il varo: l’appuntamento sarà per martedì 4 giugno alle ore 15 in Sala Maggiore dove, per la prima volta, i 54 membri che compongono l’assemblea (vedi tutti i nomi nell’approfondimento in basso) si riuniranno per conoscersi e soprattutto per nominare già i vertici della stessa struttura.