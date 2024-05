Conserve Italia assume 1 350 persone | le Province interessate e come candidarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Al via un piano di assunzioni stagionali in: l’azienda leader nel settore della trasformazione alimentare cerca 1.350 operatori per il periodo che va dalla seconda metà di luglio a fine settembre 2024. Gli addetti verranno impiegati nella trasformazione del pomodoro in diversi poli produttivi. I luoghi di lavoro I candidati devono essere maggiorenni. Non si richiede una pregressa esperienza nel settore. Leselezionate lavoreranno nelle attività produttive, tecniche e logistiche degli stabilimenti durante il periodo di massimo impegno. Gli addetti dovranno occuparsi, tra le altre cose, delle varie fasi di conferimento della materia prima, della sua trasformazione, del controllo qualità, della gestione dei magazzini e della pulizia.