Conflitto interesse | Pd ‘no dittatura maggioranza con deleghe in bianco a governo’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “No ainsuld?, siamo contrari a questo intervento dellache stravolge un progetto di legge presentato dalle opposizioni. Dopo il salario minimo e il voto per i residenti all?estero siamo sempre allo stesso schema: le opposizioni presentano un progetto di legge in parlamento, lalascia lavorare le commissioni di merito per poi intervenire alla fine dell?esame con una modifica che azzera tutto il dibattito e autorizza il governo a legiferare sulle materia in modo del tutto autonomo senza alcuna condivisione con il parlamento. È una vera e propriadellache vede il parlamento come passacarte dell?esecutivo che non possiamo accettare?. Così la deputata democratica, vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Simona Bonafè, è intervenuta oggi in aula a Montecitorio per dichiarare il voto negativo dei democratici alla proposta delladi delegare il governo a scrivere una riforma della legge suld?

"La maggioranza ha annuncia to che presenterà un emendamento al conflitto d'interesse che, di fatto, affossa nuovamente una proposta in quota delle opposizioni". Lo comunica la capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona Bonafè, che sottolinea che come avvenuto su salario ... quotidiano

“Perché non cambiate atteggiamento? Di fronte a una disciplina dettagliata, che cosa avete fatto, presentate una norma di legge-delega con lo stesso stratagemma usato contro il salario minimo: non per buttare la p alla in tribuna, ma per bucare il pallone”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe ... ilfattoquotidiano

Tutto rinviato , di un’altra settimana. La discussione in Aula alla Camera della proposta di legge sul Conflitto di interessi slitta di una settimana. La proposta è stata avanzata in quota opposizione ed è a prima firma Giuseppe Conte: è poi stata riscritta in commissione con una delega al ... lanotiziagiornale

OK A LEGGE DELEGA - OK A LEGGE DELEGA - Con 133 sì, 84 no e 12 astenuti l'aula della Camera ha approvato la proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi. Il provvedimento in esame, ... 9colonne

Senza fissa dimora massacrato di botte nel Vibonese: denunciati sei minorenni. “Aggressione senza apparente motivo” - Senza fissa dimora massacrato di botte nel Vibonese: denunciati sei minorenni. “Aggressione senza apparente motivo” - Un clochard di origine romena è stato picchiato da un gruppo di sei ragazzi, il più piccolo dei quali avrebbe 14 anni, nella notte di sabato 25 maggio a San Costantino Calabro, nel Vibonese. L’aggress ... ilfattoquotidiano

Conflitto interessi: Boschi, 'M5S ha doppia morale, ci asteniamo' - conflitto interessi: Boschi, 'M5S ha doppia morale, ci asteniamo' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “Ci asterremo sul provvedimento per impedire di lasciare le cose come stanno e per dare un segnale a un tema che merita interesse. Ma il dibattito non ha riguardato il meri ... lanuovasardegna