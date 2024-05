Confesso Stefano De Martino informa il pubblico | l’amore non è più un mistero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) PerDeè un momento d’oro. Illo adora, è arrivato un maxi contratto in Rai, a spiegare cosa succede nella sua vita privata, invece, ci ha pensato direttamente lui. Dopo le voci di flirt (l’ultimo con Gilda Ambrosio), ha deciso di raccontare come stanno le cose, sorprendo davvero tutti. Con la stagione televisiva ancora in corso, perè già il momento di raccogliere gli applausi: “Posso dire che sei il miglior presentare che io conosca sei cantate ballerino sei bello sei tuttofare anche Fiorello è un altro bravissimo potreste fare qualcosa insieme”. >>“Prepariamoci, sarà così”. Estate 2024, Mario Giuliacci avverte gli italiani: “Cosa succede e da quando” E ancora: “Adei miei complimenti per il successo del suo lavoro, un connubio di eleganza, bellezza, ironia , comicità, talento ,un conduttore a tutto campo, complimenti per ,affari tuoi” e per tutto quello che verrà, ti l’ho meriti dopo tanta gavetta, sei un bravo papà, e un ragazzo serio pieno di risorse ti auguro tutto il bene possibile nella vita e nel lavoro.