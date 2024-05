Conference League la carica di Biraghi | Portiamo via questa benedetta coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Insieme a mister Italiano c'è capitan Cristianoin conferenza stampa alla vigilia della finale ditra Olympiacos e Fiorentina. Queste le parole del capitano gigliato. "La rivalsa c'è, da parte di tutti quelli che c'erano l'anno scorso: dai miei compagni al mister, ai dirigenti. Il risultato dell'anno scorso non lo meritavamo, abbiamo grande voglia di rivincita, di fare una grande partita e portare via questo trofeo per tutto il lavoro fatto in questi tre anni. Per gente che purtroppo non c'è più. Abbiamo tante motivazioni, speriamo arrivi il prima possibile la partita, siamo qui per vincerla". Quanto è realmente cresciutasquadra? "La crescita è stata esponenziale e si vede. Abbiamo avuto la fortuna, in un calcio che va veloce e dove si cambia sempre tutto, di lavorare tre anni con un allenatore e costruire qualcosa nel tempo è molto importante.