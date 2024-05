Conference League – Fiorentina sarà la volta buona? I Viola favoriti a 170 su Sisal it sognano un trofeo europeo che manca dal 1961

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) - Roma, 28 maggio 2024 – Ci crede la, ci crede Vincenzo Italiano, ci credono i tifosi. Il popolo toscano è in fermento per la finale di, la seconda consecutiva per Biraghi e compagni, in programma mercoledì sera ad Atene. A contrastare lacil'Olympiakos che gioca quasi in casa visto che il teatro della finalel'Opap Arena, stadio dei cugini dell'AEK Atene. La sconfitta dello scorso anno contro il West Ham ancora brucia e tutto il popolosogna di alzare unchedal, anno del trionfo in Coppa delle Coppe. Gli espertisono convinti che questalapoiché Italiano e i suoi ragazzi sonoa 2,40 contro il 3,20 dell'Olympiakos con il pareggio offerto alla stessa quota.