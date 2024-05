Concorso ed motoria scuola primaria | ecco le GRADUATORIE Devono essere pubblicate entro 30 giugno per sciogliere riserva GPS prima fascia

Sono in pubblicazione le graduatorie di merito regionali del Concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria, di cui al DDG 1330 del 4 agosto 2023 e DM 80 del 30 marzo 2022. L'OM 88/2024, sull'aggiornamento delle GPS, porta una novità importante per i docenti che superano le prove ... orizzontescuola

Sono in pubblicazione le graduatorie di merito regionali del Concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria, di cui al DDG 1330 del 4 agosto 2023 e DM 80 del 30 marzo 2022. L'OM 88/2024, sull'aggiornamento delle GPS, porta una novità importante per i docenti che superano le prove ... orizzontescuola