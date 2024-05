Concorso Dirigenti scolastici preselettiva superata? Preparati per lo scritto Posti limitati

(Di martedì 28 maggio 2024) L’offerta formativa si articola in un ciclo di webinar LIVE e nelle registrazioni di un webinar già svolto.a Dirigente Scolastico: prova scritta – 2°edizione 8 Seminari LIVE con formatori esperti per acquisire e migliorare le competenze necessarie a svolgere in maniera efficace la prova scritta dela Dirigente Scolastico. Descrizione completaL'articolo . .

webinar a cura del prof. Vincenzo Gallo Due incontri distinti, uno per la secondaria di I e uno per la secondaria di II grado . Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro verrà registrato e la registrazione sarà disponibile entro 72 ore lavorative all’interno della ... orizzontescuola

webinar a cura del prof. Vincenzo Gallo Due incontri distinti, uno per la secondaria di I e uno per la secondaria di II grado . Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro verrà registrato e la registrazione sarà disponibile entro 72 ore lavorative all’interno della ... orizzontescuola

A Cannes solo un diplomino per Rasoulof. Giuria e premi, un concorso da ripensare - A Cannes solo un diplomino per Rasoulof. Giuria e premi, un concorso da ripensare - Ventidue film in concorso presentati in undici giorni significano per la giuria due film al giorno. Non c’è quasi la possibilità di rivedere niente ... ilfattoquotidiano

Estrazione lettera concorso docenti 2024 per le prove orali: come affrontarle e come prepararsi - Estrazione lettera concorso docenti 2024 per le prove orali: come affrontarle e come prepararsi - concorso straordinario ter, è stato pubblicato l’11 dicembre il bando del primo concorso scuola 2023 e lo scorso 9 gennaio si è chiuso il termine per la presentazione della domanda. Lo scorso 19 febbr ... tecnicadellascuola

Concorso DS, via alla prova preselettiva. Tutto quello che c'è da sapere - concorso DS, via alla prova preselettiva. Tutto quello che c'è da sapere - Oggi, 23 maggio, via ufficiale al concorso DS con lo svolgimento della prova preselettiva. La procedura concorsuale è indetta su base regionale, per la copertura di complessivi 587 posti nel ruolo di ... informazione