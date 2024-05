Concorso d’Eleganza di Villa D’Este l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 e’ Best in Show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildi, uno degli eventi più prestigiosi al mondo per auto d’epoca, ha illuminato ancora una volta le sponde del lago di Como a Cernobbio. Questo appuntamento annuale, rinomato per la sua esclusività e per la bellezza delle vetture esposte, ha visto quest’anno trionfare due auto straordinarie: la McLaren F1 del 1995, per la Coppa d’Oro, e8Cdel, qualein. Il fascino del Grand Hotelha offerto il palcoscenico perfetto per sperimentare la magia della mobilità nell’edizione di quest’anno con tutta la sua varietà di automobili d’epoca. L’evento vuole anche essere, oltre un tributo alle vetture e alla loro storia, alla passione che accompagna i proprietari. La Coppa d’Oro è il riconoscimento che il pubblico ha tributato alla meravigliosa McLaren F1 del 1995, proprietà dell’inglese Tony Vassilopulos.