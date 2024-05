Concessioni balneari lo strano caso del comune di Jesolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 28 maggio 2024) A inizio maggio il Consiglio di Stato ha ribadito (per la terza volta) che ledemaniali delle spiagge sono scadute lo scorso 31 dicembre 2023 e che le amministrazioni devono quindi metterle a gara entro la fine del 2024, dando così finalmente applicazione alla direttiva Bolkestein (per la cui inottemperanza è già stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Ue).Questione antica e annosa, quella delle spiagge, perché se il sistema delle gare si utilizza in molti altri paesi a vocazione turistica balneare dell’Europa mediterranea (a cominciare dalla Grecia), in Italia la gestione di stabilimenti e chioschi è storicamente in mano a famiglie che si tramandano di padre in figlio l’attività, magari con investimenti in termini economici e di know how, ma di fatto fruendo dellecome rendite di posizione su un suolo che però è demaniale.